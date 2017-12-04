Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan, Zarrab'ın ailesinin çok önceden Türkiye'yi terk edip İran'a gittiğini ve bunun Zarrab'ın ABD ile anlaştığı anlamına geldiğini söyledi.



Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, bugünkü köşesinde Zarrab'ın ailesiyle ilgili olarak dikkat çeken bir yazı yazdı. Çevikcan, anne Şebnem Zarrab ve baba Hüseyin Zarrab'ın Eylül ayında İran'a gittiğini, Ekim ayında ise Zarrab'ın kardeşi Muhammed'in Türkiye'den İran'a geçtiğini ifade etti.



"İRAN'A GEÇMİŞ OLMALARI DİKKAT ÇEKİCİ"



"Anne ve baba ile kardeşinin ayrı tarihlerde İran'a geçmiş olması dikkat çekici" diyen Çevikcan, "Ancak daha dikkat çekici olan Zencani'nin idamla yargılandığı bir dönemde, İran'a geçmeleri. Anlaşılıyor ki Zarrab'ın Türkiye aleyhine tanıklığı kabul ettiği bir dönemde, Türk vatandaşı olan anne, baba ve kardeşi de Türkiye'den ayrılmayı tercih etmiş" diye belirtti.



"26 EKİM'DEN ÖNCE HAZIRLIĞA GİRİŞMİŞLER"



"Edindiğim bilgiler gösteriyor ki Zarrab ailesi de 26 Ekim'den önce bir hazırlığa girişmiş" diyen Çevikcan, "Aslında bütün kapılar, Zarrab'ın ABD'ye gidişinin bir anlaşma sonucu gerçekleştiğine çıkıyor." dedi.



























Kaynak: haberinburada



