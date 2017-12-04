Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak
Air France, İstanbul Uçuşlarını Durduruyor

Zarrab'la ilgili şüpheleri arttıran gelişme!

ZARRAB'LA İLGİLİ ŞÜPHELERİ ARTTIRAN GELİŞME!

Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan, Zarrab'ın ailesinin çok önceden Türkiye'yi terk edip İran'a gittiğini ve bunun Zarrab'ın ABD ile anlaştığı anlamına geldiğini söyledi.

Tarih : 04 Aralık 2017, 13:10
Puan Ver : Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!(7/10)9


Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, bugünkü köşesinde Zarrab'ın ailesiyle ilgili olarak dikkat çeken bir yazı yazdı. Çevikcan, anne Şebnem Zarrab ve baba Hüseyin Zarrab'ın Eylül ayında İran'a gittiğini, Ekim ayında ise Zarrab'ın kardeşi Muhammed'in Türkiye'den İran'a geçtiğini ifade etti.



"İRAN'A GEÇMİŞ OLMALARI DİKKAT ÇEKİCİ"



"Anne ve baba ile kardeşinin ayrı tarihlerde İran'a geçmiş olması dikkat çekici" diyen Çevikcan, "Ancak daha dikkat çekici olan Zencani'nin idamla yargılandığı bir dönemde, İran'a geçmeleri. Anlaşılıyor ki Zarrab'ın Türkiye aleyhine tanıklığı kabul ettiği bir dönemde, Türk vatandaşı olan anne, baba ve kardeşi de Türkiye'den ayrılmayı tercih etmiş" diye belirtti.



"26 EKİM'DEN ÖNCE HAZIRLIĞA GİRİŞMİŞLER"



"Edindiğim bilgiler gösteriyor ki Zarrab ailesi de 26 Ekim'den önce bir hazırlığa girişmiş" diyen Çevikcan, "Aslında bütün kapılar, Zarrab'ın ABD'ye gidişinin bir anlaşma sonucu gerçekleştiğine çıkıyor." dedi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Zarrab  La  İlgili  Şüpheleri  Arttıran  Gelişme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER