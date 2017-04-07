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zayıf kadınlar dikkat!

ZAYIF KADINLAR DİKKAT!

ABD'nin Weill Cornell Tıp ve Sloan Kettering Kanser merkezlerinde yapılan bir çalışmada, zayıf kadınların göğüs kanserine yakalanma riskinin diğer kadınlara göre daha fazla olduğu belirlendi.

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:32
Puan Ver : Zayıf Kadınlar Dikkat!(7/10)6


 Araştırmacılar, vücut kitle endeksleri normal seviyede olan ve 25 yaşın altında olan 72 kadının meme ve kan örneklerinde bulunan yağ dokusunu inceledi. İnceleme sonucunda, yüzde 40'ının göğüs yağ dokusunda kötü niyetli bir iltihap bulunduğu tespit edildi.



Bunun nedeninin ise birçok kadının vücudunun alt kısmından ziyade göğüs dokusunda daha büyük yağ hücreleri bulunması olduğu belirtildi.



 



kaynak:sabah

 








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