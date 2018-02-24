Antalya'da 18 yaşında 177 kilo olduğu için mide küçültme ameliyatı olan ve doktor ihmalleri yüzünden 8 yıl yatağa bağımlı kalan genç kız, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Antalya'da 18 yaşında 177 kilo olan genç kız, obezite ameliyatından sonra dikişleri patlayınca doktorlar tarafından midesi alındı. İhmaller yüzünden 8 yıl yatağa bağımlı olan Melek Yiğit, 40 gün kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

OBEZKEN MİDESİNİ KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU

Kızının kilo sorunu nedeniyle gittikleri hastanede mide küçültme ameliyatı olduğunu dile getiren, anne Senem Yıldız, "Ameliyatın ardından üçüncü günde drenlerden kaçak olmuş, meğer dikişler kopmuş. O yetmiyor gibi hemen acil ameliyata alındı.

DİKİŞ PATLAYINCA ACİL AMELİYATLA MİDESİ ALINDI

Komple mideyi alıp, yemek borusunu kalın bağırsağa bağlamışlar. O esnada hasta yemek yiyemediği için bir vitamin verilmesi gerekiyormuş. Bu 3 doktor mecburi olan bu ilacı bir gün dahi olsa vermemişler.

Genç kız yatağa bağımlı olduğu süreçteyken...

DOKTORLARDAN İHMALLER ZİNCİRİ

İlacın değeri 1 milyon. Kızım 1 milyon için öldü. O ilaç verilseydi, benim kızımın hiçbir şeyi olamayacaktı. Bize söylemeden biz mide küçültme sandık, meğerse mide by passı yapmış" dedi.

8 YIL YATAĞA BAĞIMLI KALDI

Bu durumu mahkeme sürecinde öğrendiklerinin altını çizen Senem Yıldız, "Kızımı götürdük. Endoskopi yapıldı, doğru çıktı. Kızımın midesi komple alınınca, yeme içme olmayınca enfeksiyon türedi. Kızım 2 yılı bitkisel hayatta olmak üzere, toplam 8 yıl yatağa bağımlıydı. Yaklaşık 40 günden bu yana yoğun bakıma düştü. Enfeksiyonu durduramadık. Dün saat 15.30'da kızım hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.

Kızının gelinliğinin kefeni olduğunu kaydeden Yıldız, "Kızımın gelinliği kefeni oldu. Şimdi o doktorlar gelsin kızımı kaldırsınlar nasıl kaldıracaklarsa. 1 milyonluk ilaç için kızım hayallerinden oldu.

"ÇEYİZİMİ DAĞITMA, BEN AYAĞA KALKACAĞIM"

' Anne çeyizlerimi dağıtma ben ayağa kalkacağım, bir şey yapma' diyordu. Kızım şimdi kara toprakların oldu. Adalet gerçek adaletse, 3 doktorunda öyle bir cezasını verecek ki, kızımın ahı yerde kalmasın. Ben önce Allah'ımın sonra devletimin adaletine güveniyorum.

"KEŞKE KİLOLU KALSAYDI, KARA TOPRAĞA KOYMASAYDIM"

Başka bir şey istemiyorum. Kızım şimdi gelinliğini giyip çıkacak. Kimse bu işkenceyi görmesin. Bu benim kızımın hayatı ibret olsun. Keşke kızım kilolu kalaydı kara topraklara gitmeyeydi. 26 yaşındaki kızımı kara topraklara koydum" dedi.

Genç kızın cenazesi işlemlerin ardından Kurşunlu Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: haberinburada