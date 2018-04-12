ZEHİR TACİRLERİNE SINIRDA BÜYÜK OPERASYON! PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON TL
Gümrük ve Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Gürbulak Sınır Kapısı'nda piyasa değeri 15 milyon 400 bin lira olan 78 kilo eroin ele geçirdi.
BOŞ TIR, RİSK ANALİZ KAPSAMINDA X RAY TARAMASINA YÖNLENDİRİLDİ
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na İran'dan giriş yapan boş TIR, işlemlerinin ardından yapılan risk analiz kapsamında x-ray taramasına yönlendirildi. Taramada dorse tavanında görülen yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpekler, Zeus ve Vita ile arama yapıldı.
PAKETLER PUL BİBER VE GRES YAĞI İLE KAPLANMIŞ
Aramada tavana preslenmiş paketler bulunurken,köpeklerin koku almasını önlemek içinde pul biber ve gres yağı ile kaplandığı, paketlerin kısa sürede boşaltılmasını sağlayacak kayışlı bir düzenek kurulduğu fark edildi.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON 400 BİN TL
Aramalarda piyasa değeri 15 milyon 400 bin TL. olan 78 kilo eroin ele geçirilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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