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Zehirlenmesi Kıtalararası Krize Neden Olmuştu, Rus Ajanın Kızı Taburcu Edildi

ZEHİRLENMESİ KITALARARASI KRİZE NEDEN OLMUŞTU, RUS AJANIN KIZI TABURCU EDİLDİ

4 Mart'ta babası Sergey Skripal ile birlikte zehirlenen 33 yaşındaki Yulia Skripal taburcu edildi ve açıklanmayan güvenli bir yere götürüldü.

Tarih : 10 Nisan 2018, 13:00
Puan Ver : Zehirlenmesi Kıtalararası Krize Neden Olmuştu, Rus Ajanın Kızı Taburcu Edildi(6/10)2

4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde babası eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ile birlikte zehirlenen 33 yaşındaki Yulia Skripal taburcu edildi. Yulia Skripal, tedavi gördüğü Salisbury Bölge Hastanesi'nden Pazartesi günü taburcu edildikten sonra açıklanmayan, güvenli bir yere götürüldü.

RUS AJANIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

66 yaşındaki Sergey Skripal'ın hastanede tedavisi halen sürüyor. Baba Skripal'in durumunun "hızla iyileştiği" belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sergey Skripal ve kızı Yulia, Salisbury'deki bir bankta bilinçsiz halde yatarken bulunmuştu. Yapılan incelemeler baba-kızın Noviçok adlı kimyasal bir madde ile zehirlendiğini ortaya çıkarmıştı. İngiltere hükümeti, Rusya'yı suçlamış ve Moskova'ya yönelik bir dizi diplomatik yaptırım uygulamaya koymuştu.

ESKİ AJAN HAPSE ATILMIŞTI

Eski çifte ajan Sergey Skripal, Rusya askeri istihbarat servisinde görev yaptığı dönemde, İngiltere istihbaratı için çalıştığı suçlaması nedeniyle hapse atılmıştı. Ancak Skripal daha sonra ABD ve Rusya arasında 2010'da yapılan ajan değişimi anlaşmasıyla serbest bırakılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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