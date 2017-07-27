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Zehirli Kobraları Yiyecek Tenekelerinde Saklayan Kaçakçı Yakalandı
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Zehirli kobraları yiyecek tenekelerinde saklayan kaçakçı yakalandı

ZEHİRLİ KOBRALARI YİYECEK TENEKELERİNDE SAKLAYAN KAÇAKÇI YAKALANDI

Sadece bir ısırıkla 20 insanı öldürebilecek zehre sahip kral kobralarını teneke kutularda kaçıran zanlı, Los Angeles'ta gümrük yetkilileri tarafından yakalandı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 16:00
Puan Ver : Zehirli Kobraları Yiyecek Tenekelerinde Saklayan Kaçakçı Yakalandı(7/10)3

Los Angeles'ta, 3 zehirli kobrayı gevrek tenekelerinde saklayarak gizlice ülkeye sokan kaçakçı, gümrük yetkilileri tarafından yakalandı. 60 santim uzunluğunda olan bu aşırı zehirli sürüngenlerle birlikte, yumuşak kabuklu Çin albinosu türünden 3 kaplumbağa da ele geçirildi.

HONG KONG'A DA KAÇAK PAKET YOLLAMIŞ

Rodrigo Franco, yasa dışı yollarla ABD'ye soktuğu paket sebebiyle, gümrük yetkilileri tarafından tutuklandı. Zanlının, aynı gün içinde, 6 kaplumbağanın bulunduğu bir kutuyu Hong Kong'a postaladığı iddia ediliyor. Franco, mahkeme tarafından suçlu bulunduğu takdirde en fazla 20 yıllık bir hapis cezasına çarptırılacak.

BİR ISIRIKLA 20 İNSANI ÖLDÜREBİLECEK GÜCE SAHİP

Uzunluğu 6 metreye kadar ulaşabilen kral kobra, Güneydoğu Asya'da bulunan oldukça zehirli bir yılan türü. Bu yılanın, bir ısırığıyla 20 insanı yarım saat içinde öldürebilecek zehre sahip olduğu biliniyor.

( Kaynak: news.sky.com )

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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