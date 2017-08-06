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Zehra Çilingroğlu'nun Uğruna Okulunu Bıraktığı Sevgilisine Annesinden İzin Çıktı
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Zehra Çilingroğlu'nun Uğruna Okulunu Bıraktığı Sevgilisine Annesinden İzin Çıktı

ZEHRA ÇİLİNGROĞLU'NUN UĞRUNA OKULUNU BIRAKTIĞI SEVGİLİSİNE ANNESİNDEN İZİN ÇIKTI

Londra'daki okulunu "Yasin'i özlüyorum" diye bırakan Zehra Çilingiroğlu, eğitimine İstanbul'da devam etme kararı alınca annesi Hülya Avşar'dan sevgilisine izin çıktı.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Zehra Çilingroğlu'nun Uğruna Okulunu Bıraktığı Sevgilisine Annesinden İzin Çıktı(6/10)2

Son dönemlerde her yaptığı olay olan Zehra Çilingiroğlu kötü giden Londra'daki okulunu "Yasin'i özlüyorum" diye bırakınca annesi kızmıştı.

BİR YILDIR FÖRT EDİYORLAR

Posta'dan Eylem İpek'in haberine göre, Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra, Akkanat Holding'in ortağı Yasin Akkanat ile bir yıldır flört ediyor. Zehra zaten kötü giden Londra'daki okulunu "Yasin'i özlüyorum" diye bırakınca annesi kızmıştı.

AİLESİ ONAY VERDİ

Zehra'nın üniversite eğitimine İstanbul'da devam etmesi aile içinde olumlu karşılanmış. Hülya Avşar, Zehra ile Yasin'in aşkına artık tepki göstermiyormuş.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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