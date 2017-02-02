

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El-Bab bölgesine giderek incelemelerde bulundu.







Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Aksakallı'nın El-Bab'daki görüntüsünü paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:



Suriye Saha Notu:



Dün Türk topçusunun yaptığı nokta atışı neticesinde "İşid'in Bab İstanbul noktasında!" 'sadece bu olayda' 5'i Emir, 40 İşid'li teröristin öldüğü, 14 teröristin yaralandığı, yaralı 14 teröristin Meskene'ye kaçırıldığı...











2-5.Ocak.2017 tarihinde Bab'ta bir minibüs içinde imha edilen 8 Işid'liden birinin "sözde" Halife Bağdadi'nin en yakın adamlarından İşid'in İstihbarat sorumlusu El Adnani olduğu... Ve hemen ardından Işid içinde ortalığın karıştığı...











3.İki gün önce Işid'in Bab'ta BOMBA YÜKLÜ BİR KÖPEKLE SALDIRIDA BULUNDUĞU... Köpeğin köpek rengi verilmiş sensörlü patlayıcı düzeneğiyle patladığı, bir Bab'lının hayatını kaybettiği, bir Öso savaşçısının yaralandığı...











4.Dün ve bu gece yapılan operasyonlarla Bab'ın hem doğu hem de batısından Bab-Halep yolunun güneyine geçildiği. (Doğuda Bzagah'ı kuşatacak şekilde)











5-İşid'in attığı cornet tipi güdümlü bir tanksavar roketinin pick-up'ı vurması neticesinde 8 ÖSO savaşçısının hayatını kaybettiği, 20 civarında yaralının olduğu....











6-Dayr Hafir bölgesinde ilerleyen Rejim güçlerine karşı Işid'in B/A saldırısı gerçekleştirdiği ve kısmı bölge ele geçirdiği.











7- Bab'tan sökülmeye başlayan Işid'in Tadif'te yoğunlaşmaya çalıştığı, güneyden takviye aldığı.











8-Dün Bab'ta etkisiz hale getirilen 5 emirden biri İşid'in Bab patlayıcı emiri Ebu Ayşe el Tunusi imiş.











9-Özel Kuvvetler Komutanı Alsakallı Paşa'nın Bab'ta görüldüğü... ifade ediliyor. Bütün bu veriler sahadaki farklı kaynaklardan derlenmiştir.







kaynak:yenişafak