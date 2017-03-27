

Jandarma ekipleri, Sarıyer'de, M.D., M.Ö. ve Suriye uyruklu S.A. isimli üç kişi kaçak kazı sonucu elde ettikleri, milattan önce 6. ve 7. yüzyıl Roma, Bizans ve Yunan dönemlerine ait altın ve gümüş sikkeleri 500 bin liraya piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisi alındı. Takibe alınan şüpheliler, Zekeriyaköy Uskumru Mahallesi'nde araçlarıyla birlikte yakalandı.







kaynak:hürriyet