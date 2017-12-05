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Zelal evinde! Güpegündüz yol kesip minibüsten çeke çeke kaçırmışlardı

ZELAL EVİNDE! GÜPEGÜNDÜZ YOL KESİP MİNİBÜSTEN ÇEKE ÇEKE KAÇIRMIŞLARDI

Mersin'de bindiği minibüsten, aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 06:20
Puan Ver : Zelal Evinde! Güpegündüz Yol Kesip Minibüsten Çeke Çeke Kaçırmışlardı(6/10)2

Mersin'de, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Zelal Topçul, bugün bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından güpegündüz kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

AİLESİNİN İHBARI ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Topçul'un ailesinin kızlarının bindiği minibüsten kaçırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

AKDENİZ İLÇESİNDE BİR ADRESTE BULUNDU

Genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zelal Topçul'u merkez Akdeniz ilçesindeki bir adreste buldu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi de gözaltına aldı. Öte yandan üniversitesi öğrencisi genç kız, Emniyet Müdürlüğüne getirilerek ailesine teslim edildi.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Zelal Topçul, olayın bir anda olduğunu ve kendisinin de yaşanılanları anlamadığını söyledi. Kaçıran şahsın akrabası olduğunu belirten Topçul, şöyle devam etti:

"BÜYÜK BİR HATA YAPTI, KEŞKE YAPMASAYDI"

5 yıldır da beni seviyormuş. Yani böyle bir şeyi istemeden yaptığını düşünüyorum. Pişman olmuştur. Büyük bir hata yaptı. Keşke yapmasaydı. Annemin, babamın, amcamın göz yaşına değmedi. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bu kadar cesaretli olacağını beklemiyordum. Bu kadarını yapacağını kestiremiyordum. Şu anda iyiyim çok şükür babam, amcam yanımda. Polislere teşekkür ediyorum. Hiçbir zarar vermediler, gittiğim gibi geri geldim. Çok iyiyim.

"KIZIM SAPASAĞLAM BULUNDU, ADALETE GÜVENİYORUZ"

Baba Yusuf Topçul da en büyük mutluluğu yaşadığını, kızlarının sapasağlam bulunduğunu kaydetti. Tüm polis ekiplerine teşekkür eden Topçul, "Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Onlar cezasını bulurlar. Adalete güveniyoruz. Gereken neyse yapılır. Tüm amirlerimize teşekkür ederiz. Yardımcı oldular." dedi.

MİNİBÜSTEN KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Zelal Topçul'un mininüsten herkesin gözü önünde kaçırılma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, gitmek istemeyen kızın zorla çekiştirildiği sonra da sürüklendiği görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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