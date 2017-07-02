Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni Zenfone 4 modellerinin Avrupa'da ne zaman satışa sunulacağı su yüzüne çıktı. İşte konu ile ilgili detaylar.



Tayvan'ın en çok akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren ismi konumunda bulunan Asus, yeniZenfone modelleri için gün sayıyor. Genel itibari ile agresif bir fiyat politikasına sahip olanAsus, akıllı telefon pazarında da bu politikasından ödün vermemişti. Özellikle Avrupa'da kısa sürede önemli bir satış başarısına erişen Tayvanlı üretici, Asya pazarında ise Çinli üreticilere diş geçiremedi.



Asus, normal şartlardaZenfone 4 serisini Mayıs ayı içerisinde tanıtmayı planlıyordu. Fakat firma bazında alınan bir kararla bu cihazların tanıtım ve lansman etkinlikleri 2017'nin son çeyreğine ertelendi.



Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir raporda, Asus'un 6 yeni Zenfone 4 modelini eş zamanlı olarak tanıtacağı iddia ediliyordu.Zenfone 4'ün 3 farklı versiyonunun yanı sıraZenfone 4 Max, Pro ve Selfie varyasyonları da bu sene sonuna kadar satışa sunulmuş olacak.



Asus'unZenfone 4 modelleri üzerine dedikoduların hızla yayılmasının akabinde, Tayvanlı şirketten önemli bir açıklama geldi. Firmadan yapılan resmi açıklamada, 21 Eylül'de Roma'da gerçekleşecek olan özel bir etkinlikte tüm yeni Zenfone modellerinin tanıtılacağı belirtildi.



YeniZenfone'ların nasıl bir tasarıma sahip olacağı, şimdiden merak konusu oldu diyebiliriz. Zira genel kanı, Asus'un da modaya uyarak ince çerçeveli bir tasarım üzerinde yoğunlaşacağı yönünde. Yine de bekleyip göreceğiz.