ZEYBEKCİ: ÇAVUŞOĞLU İLE KATAR'A BEN DE GİDECEĞİM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar'a gidiyor
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar ziyaretinde kendisinin de yer alacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar'a gidiyor. Çavuşoğlu'nun Katar ziyareti sonrası Suudi Arabistan'a geçebileceği bildirildi.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar