Parfüm Güneş Yanıklarına Neden Olabilir
Ikby'deki Siyasi Krizde Çözüm Arayışları
Suudi Savaş Gemisi Vuruldu
15 Temmuz İçin Bir Haftalık Anma Planlanıyor
Dursun Özbek, Bruma Transferini Resmen Açıkladı
Askeri Gemide Görevli Subaya Fetö Gözaltısı
Engin Altan Düzyatan Öldü İddiası Sevenlerini Korkuttu!
Dolarda Sert Düşüş!
Her 5 Kişiden,3 Kişi Obezite İle Mücadele Ediyor!
Abd'de Cumhuriyetçi Siyasetçiye Silahlı Saldırı
Chp'den Enis Berberoğlu Kararı İçin Açıklama
İdo Yaz Tarifesine Geçti, Fiyatları İndirdi!
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
Abd'de Silahlı Saldırı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu Hakkında Tutuklama Kararı
Adapazarı'nda Mahalle Halkı Sapık Nöbetinde
6.2 Büyüklüğündeki Depremden Sonra Deniz Bu Hale Geldi!
Tarkan'ın Yeni Albümü Yarın Müzikseverlerle Buluşuyor
Akciğer İçin İyi Bir Temizleyici Aynı Zamanda…

zeybekci: çavuşoğlu ile katar'a ben de gideceğim

ZEYBEKCİ: ÇAVUŞOĞLU İLE KATAR'A BEN DE GİDECEĞİM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar'a gidiyor

Tarih : 14 Haziran 2017, 13:58
Puan Ver : Zeybekci: Çavuşoğlu İle Katar'a Ben De Gideceğim(8/10)6


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar ziyaretinde kendisinin de yer alacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar'a gidiyor. Çavuşoğlu'nun Katar ziyareti sonrası Suudi Arabistan'a geçebileceği bildirildi.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Zeybekci  Çavuşoğlu  İle  Katar  A  Ben  De  Gideceğim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER