ZEYTİN DALI HAREKATI'NIN 39. GÜNÜNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2083'E ULAŞTI
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik 39 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 83'e yükseldi.
BÖLGE HALKI KURTARILACAK
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 39'uncu güne girildi.
SON 24 SAATTE 24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilerek sürdürülen harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 24'ü son 24 saatlik süreçte olmak üzere harekatın başlangıcından bu yana 2 bin 83 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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