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Zeytin Dalı Harekatı'nın İkinci Gününde Şehit Olan Uzman Çavuşun Naaşına Ulaşıldı
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Zeytin Dalı Harekatı'nın İkinci Gününde Şehit Olan Uzman Çavuşun Naaşına Ulaşıldı

ZEYTİN DALI HAREKATI'NIN İKİNCİ GÜNÜNDE ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞUN NAAŞINA ULAŞILDI

Zeytin Dalı Harekatının ikinci gününde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşına ulaşıldı. Şehidimiz yarın düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Tarih : 23 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : Zeytin Dalı Harekatı'nın İkinci Gününde Şehit Olan Uzman Çavuşun Naaşına Ulaşıldı(10/10)6

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının ikinci gününde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşına ulaşıldı.

YARIN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Zeytin Dalı harekatının ikinci günü şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşına ulaşıldığını açıkladı. Şehidin cenazesi bu akşam 22: 30 sıralarında Kayseri'ye getirilecek. Yarın cenaze töreni yapılması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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