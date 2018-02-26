Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Zeytin Dalı'nda 38 Gün Geride Kaldı! Afrin'de Hilal Tamamlandı, Paşalar Sınıra Çıkarma Yaptı

ZEYTİN DALI'NDA 38 GÜN GERİDE KALDI! AFRİN'DE HİLAL TAMAMLANDI, PAŞALAR SINIRA ÇIKARMA YAPTI

Zeytin Dalı Operasyonu'nun 38. gününde Afrin'in etrafındaki hilal tamamlandı. Önemli gelişmenin ardından Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki generaller sınır hattına gitti.

Tarih : 26 Şubat 2018, 20:50
Puan Ver : Zeytin Dalı'nda 38 Gün Geride Kaldı! Afrin'de Hilal Tamamlandı, Paşalar Sınıra Çıkarma Yaptı(9/10)5

Afrin'ndeki terör mevzilerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 38. gününde Afrin hilal taktiği ile çevrildi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Org. Akar ve beraberindeki generaller sınır bölgesinde denetimde bulundular.

112 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK'dan yapılan açıklamada 20 Ocak'ta başlayan harekatta şu ana kadar 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi, 112 nokta teröristlerden temizlendi.

58 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini teröristlerden temizledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'i sağ ele geçirildi.

HİLAL TAMAMLANDI

TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı.

ORG. AKAR HATAY'DA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

AFRİN'DE 1 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Karmanluk köyünü teröristlerden temizledi.

Dün itibarıyla harekatın birinci aşaması tamamlandı. Cephedeki askerler birleşti ve Afrin'in çevresinde hilal oluştu.

Afrin şehir merkezine yönelik operasyon için hazırlıklar da sürüyor. Askeri sevkiyatlar devam ediyor. Dün, meskun mahal operasyonları için uzaktan kontrol edilebilen iş makineleri bölgeye sevk edilirken, asker sevkiyatı da devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Zeytin  Dalı  Nda  38  Gün  Geride  Kaldı  Afrin  De  Hilal  Tamamlandı  
Paşalar  Sınıra  Çıkarma  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER