ZEYTİNLİK ALANLARA İLGİLİ DÜZENLEMEDE FLAŞ GELİŞME
Üretim Reform Tasarısının TBMM Sanayi Komisyonu'nda görüşüldü. İktidar ve muhalefet zeytinliklerle ilgili düzenlemede anlaştı. Alan tanımı düzenlemeden çıktı. Zeytinlik alanlara konut ve turistik tesis yapılmayacak.
Üretim Reform Tasarısının TBMM Sanayi Komisyonu'nda görüşüldü. İktidar ve muhalefet zeytinliklerle ilgili düzenlemede anlaştı. Alan tanımı düzenlemeden çıktı. Zeytinlik alanlara konut ve turistik tesis yapılmayacak.
kaynak:milliyet
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