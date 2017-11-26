ZİGANA DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYİ AŞTI
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Gümüşhane Torul sınırlarındaki Zigana Dağı'nda, kış sezonu hazırlıkları başladı. Bölgede hafta içi yağan karın ardından kar kalınlığı 50 cm'yi aştı.
Türkiye'nin en önemli turizm ve kayak merkezlerinden olan Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Tesisleri'nde kış sezonu hazırlıkları başladı. Hafta içi gerçekleşen kar yağışının ardından kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı 2 bin 100 metre rakımlı kayak merkezinde yeni sezon için hazırlıklar son sürat devam ediyor.
ET LEZZETİYLE NAM SALDI
Gümüşhane ve Trabzon'a 50 dakika mesafede bulunan tesiste şimdilik yalnızca kızak ve kar motoruyla hizmet verilirken, enfes manzarayı izlemek için kar motoru ile zirvelere çıkarak manzaranın keyfini çıkaran vatandaşlar, tesislerde sıcak sobanın üzerinde kaynamış çaydan içmeyi, "Dünyanın en lezzetli işlenmemiş eti" olarak nam salan etinden yemeyi ihmal etmiyor.
Kayağa yeni başlayanlar için iki adet baby-lift ve 600 metre uzunluğunda telesiyej tesisinin bulunduğu kayak merkezinde 150 yatak kapasitesi, toplantı salonu, kafeterya, restoran ve kayak odasıyla hizmet veriyor.
"ARAP TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR"
Tesis sahiplerinden Mehmet Eroğlu, yeni sezona hazır olduklarını belirterek, "Kayak severleri, dağcıları, doğayı seven herkesi Zigana'ya bekliyoruz. Malzemelerimiz alınmış bir şekilde 2018 yılında herkesi Zigana dağına bekliyoruz. Kızakla sezonu başlatıyoruz. İlerleyen dönemde yeni yağışlarla kayak sezonu da açacağız. 100 kayağımız, 20 takım snowboard, 70 tane kızağımız, 2 adet kar motorumuz var" dedi.
Kar motoruyla eşsiz Zigana manzarasını izlemek isteyenleri de dağlarda gezdirebildiklerini ifade eden Eroğlu, "Kar motorundan en çok Arap misafirlerimiz faydalanıyor. Kar yağdığı günden beri onlardan gelenler oluyor. Günlük kızak 15, kayak 35 TL olarak fiyatlar belirlendi. Geçtiğimiz yılla aynı fiyatlar, değiştirmedik" diye konuştu.
"SEZON 20 GÜNLÜK GECİKMEYLE BAŞLADI"
Zigana'nın dillere destan etini, kuymağını, organik tereyağını ve balını yemek isteyenleri Zigana'ya davet eden Eroğlu, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 20 günlük bir gecikmeyle sezona başladıklarını sözlerine ekledi.
Eroğlu, konaklama için otel ve bungalov evlerde 50 oda 150 yatak kapasitesiyle hizmet verdiklerini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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