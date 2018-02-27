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ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZ HAMİLE ÇIKTI, 27 KİŞİ İSTİSMARDAN GÖZALTINDA


Zihinsel engelli genç kız hamile çıktı, 27 kişi istismardan gözaltında
Tarih : 27 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Zihinsel Engelli Genç Kız Hamile Çıktı, 27 Kişi İstismardan Gözaltında(6/10)2

Kars'ın Kağızman ilçesini sarsan olayda, Yüzde 50 zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan 21 yaşındaki D.İ. isimli genç kızın ailesi, kızlarının karnının büyümesi ve sık sık midesinin bulanması nedeniyle şüphelenerek D.İ.'yi Kağızman Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kadın doğum uzmanı doktorun muayene ettiği genç kızın tetkikler sonunda 5.5 aylık hamile olduğu belirlendi.

POLİSE BİLDİRİLDİ, PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Genç kızın engelini dikkate alan doktor vakit kaybetmeden durumu hemen hastane polisine bildirdi. Hastane polisi de olayla ilgili tutanak tutarak Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Emniyetin devreye girmesiyle genç kızın psikolog eşliğinde ifadesine başvuruldu.

İSTİSMARDAN 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İfade sonrası çoğunluğu genç kızın oturduğu mahalleden olmak üzere polis, cinsel istismara karışan 27 kişinin ismini belirledi. Bu isimler tek tek gözaltına alındı. İki gündür gözaltında bulunan zanlıların emniyette ifade işlemi sürerken bebeğin babasının belirlenmesi için 27 kişiden DNA örnekleri alındı. Zanlıların ifade işlemlerinin ardından bugün Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

EN AZ 24 YIL HAPİS CEZASI GEREKTİRİYOR

TCK'nın 102/2 maddesi gereğince tecavüz suçu 12 yı ile 25 yıl arasında hapis cezası gerektirir. Suçun birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi ve kendini koruyamayacak durumda olan kişilere yönelik istismarda ceza her iki suç için yarı oranında arttırılır. Bu suçlamalar nedeniyle sanıklara en az 24 yıl olmak üzere en fazla 48 yıl hapis istenir.

Kaynak: Gazetevatan

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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