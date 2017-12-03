Elazığ'da, "La İlahe İllallah" ve "Allah" diyerek zikir ettiği söyleyen ve 7 bin liraya satışa sunulan amazon cinsi Papağan, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Elazığ'da bir pet shoptaki "La İlahe İllallah" ve "Allah" diyerek zikir eden papağan, 7 bin liraya satışa sunuldu.

İLGİ BÜYÜK

Zikir eden amazon cinsi papağana Elazığlı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Papağanın oldukça konuşkan olduğunu ve bir çok kelime söylediğini belirten pet shop sahibi Fatih Eyaletbeyi Gürbüz, papağanın büyük ilgi gördüğünü dile getiriyor. Papağanın "Allah" ve "La İllahe İllallah" gibi cümleleri söyleyebildiğini ifade eden Gürbüz, 25 yıldır pet shop işi ile uğraştığını ve papağanları eğitmeyi çok sevdiğini söylüyor.

Pet shop sahibi Gürbüz, "Şu an çok güzel bir papağanımız var, oldukça konuşkan bir kuş. Papağanımız 'Allah' ve 'La İlahe İllallah' diyor. Gelen vatandaşlar büyük sevgi gösterip, ceviz, fındık ve fıstık ile besliyorlar. Bir papağanın 'La İlahe İllallah' demesi papağanlar arasında çok nadir görülen bir şeydir. Bu da papağanımızın cennetlik olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.70 YIL YAŞIYORLAR

Zikir eden papağanın fiyatının 7 bin lira olduğunu ve şuan için satmayacağını ifade eden Gürbüz, amazon cinsi papağanların ömürlerinin ortalama insan ömrü kadar olduğunu söyledi. Gürbüz, "Yaklaşık 70 yıl yaşıyorlar. Papağanımın fiyatı 7 Bin lira. Şu an için vatandaşların bu papağanı görmelerini ve sevmelerini istiyorum. Bu nedenle onu hemen satmayacam" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada