Yurt dışına gitmek için anlaştıkları kaçakçılar tarafından İstanbul'da bodrum kata zincirlenen Pakistanlılar, ''Silahla paramızı alıp zincirlediler. Her gün aç bırakıp dövdüler'' dedi.

İtalya'ya gitmek için anlaştıkları çete üyelerinin bir bodruma hapsettiği Pakistan ve Afganistanlı 96 göçmen, dehşeti anlattı: "Silahla paramızı alıp birbirimize zincirlediler. Her gün dövüp aç bıraktılar."

İTALYA'YA KAÇMAK İSTİYORLARDI

İyi bir yaşam için ölümü göze alıp Avrupa'ya umut yolculuğuna çıkan Pakistan ve Afganistanlı 96 kaçak göçmenin İstanbul'da yaşadığı bodrum kâbusu önceki gün ortaya çıktı. Boğazköy Mahallesi'nde önceki akşam vatandaş ihbarıyla sona eren dehşetin ayrıntılarına Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar ulaştı. İtalya'ya kaçmak isterken insan tacirlerinin eline düşen göçmenler zindan gibi bodrumda 1 ay boyunca maruz kaldıkları işkenceyi şöyle anlattı:

"HER GÜN DÖVÜYORLARDI"

"Çete elemanlarıyla İtalya için anlaştık. Türkiye'ye gelmek için 4-5 bin dolar arası para ödedik. İran üzerinden otobüsle Ağrı Doğubayazıt'a gittik. Bir gece kaldıktan sonra otobüsle İstanbul'da otogara geldik. Bizi karşılayan kaçakçılar, 'Buluşma noktasına gidiyoruz' diyerek o bodruma götürdü. Silah doğrultup telefon ve paralarımızı aldılar, birbirimize zincirlediler. Hepimizi her gün dövüyorlardı. Sonraki günlerde de aramıza başka Pakistanlı ve Afganlar gelmeye başladı. Onları da bağladılar. Başımıza silah dayayarak ailelerimizi arattılar. Yunanistan hatlı telefondan yapılan aramalarda 'Yunanistan'dayız' dedirtip para istettiler.

Pazar akşamı arkadaşlardan biri, kilitlerin anahtarlarından birini ele geçirmiş. Önce kendini sonra da bizi çözdü. Topluca içerdeki çete elemanlarına saldırdık. Camları kırdık. Yardım istemeye başladık. Daha sonra da polisler geldi. 3 kişiyi gözaltına aldı. O 3 kişi de çete elemanı ve bizi dövenler arasında."

ÇETENİN LİDERİ HER YERDE ARANIYOR

Bodrum dehşetinden kurtarılan göçmenler, tedavilerinin ardından Yabancılar Şube'ye, 3 kaçakçı ise Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube'ye teslim edildi. İfadeler doğrultusunda, çete liderinin R.A.G. olduğunu belirleyen ekipler 3 kaçakçıyı sorgulamaya başladı. Sorgunun ardından Pakistan uyruklu Raja Adeel, Hamayum Ahmad ve Hasan Fadıl Aslan tutuklandı. Çete lideri R.A.G. ise her yerde aranıyor.

Kaynak: haberinburada