ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA KOMPOSTOYLA İLK YARDIM
Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada başından yaralanan bir kadın yolcunun ise bir şişe içerisindeki buzlu kompostoyu içmesi dikkat çekti. Kaza, Antalya-Kemer karayolu üzerindeki Sarısu kavşağında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsviçre'den Antalya'ya tatile geldiği öğrenilen WMT 1453 plakalı aracın sürücüsü Ayhan Beyazıt (43), Kadınlar Plajı'na dönmek için Sarısu kavşağındaki ışıklarda sol şeride yaklaşarak kırmızı ışıkta durdu. Diğer iki şeride yeşil ışığın yandığı ana yolda, yine Kadınlar Plajı'na dönmek isteyen 34 DD 6264 plakalı aracın sürücüsü S.B. (41) de iddialara göre yeşile geçiş verilen şeritte yanlışlıkla durdu. Bu sırada Kemer istikametine doğru gitmekte olan Hasan Aytekin (29) yönetimindeki 34 GP 3094 plakalı araç S.B.'nin kullandığı araca, yine arkadan gelen Adnan Magat (40) yönetimindeki araç da kazayı fark edemeyip Aytekin'in aracına çarptı. Bu sırada en arkadan gelen ve turistleri taşıdığı öğrenilen 07 K 7667 plakalı tur aracı ise, kazaya karışan araçlara çarpmamak için direksiyonu refüje kırdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tur aracı, en önde bekleyen Ayhan Beyazıt'ın aracına çarptı.Zincirleme kazada iki kişi yaralanırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aralarında turistlerin de bulunduğu yolcuların, çok korktuğu gözlendi. Kazada başından yaralanan Gülcan Beyazıt (43) isimli kadın yolcunun, ambulans gelmeden önce bir şişe içerisindeki buzlu kompostoyla kendine ilk yardımda bulunması dikkat çekti. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beyazıt'ı alarak hastaneye götürürken, kolundan yaralanan Hasan Aytekin ise yine sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi."ARABA ÖYLE BİR ŞEY Kİ RESMEN SİLAH"Kaza anını anlatan sürücülerden Ayhan Beyazıt'ın sözleri ise emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Eşinin başından yaralandığını belirten Beyazıt, "Allah'tan emniyet kemerimizi takmışız. Yoksa daha büyük bir faciayla sonuçlanabilirdi. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum. Emniyet kemerini herkes taksın. Araba öyle bir şey ki resmen silah" dedi. (Suat Metin - Harun Erdoğdu /İHA)
Kaynak: haberinburada
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