ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİ FAİZLERİNİ DÜŞÜRDÜ
Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar konut kredilerinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.
Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar konut kredilerinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.
Kaynak: haberinburada
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