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Ziraat Bankası Konut Kredi Faizlerini Düşürdü
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ziraat bankası konut kredi faizlerini düşürdü

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİ FAİZLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar konut kredilerinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Ziraat Bankası Konut Kredi Faizlerini Düşürdü(8/10)8


Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar konut kredilerinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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