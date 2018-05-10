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Ziraat Türkiye Kupasında 11'ler belli oldu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA 11'LER BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Ziraat Türkiye Kupasında 11'ler Belli Oldu!(6/10)2

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Diyarbakır'da Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Sissoko, Aykut, Onur, Soner, Barbosa, Muğdat

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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