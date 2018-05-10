ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA 11'LER BELLİ OLDU!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Diyarbakır'da Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer Sissoko, Aykut, Onur, Soner, Barbosa, Muğdat
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar