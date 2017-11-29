ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA BOLUSPOR, KASIMPAŞA'YI 3-1 MAĞLUP ETTİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Boluspor'u konuk etti.
İLK GOLÜ ESKİ BEŞİKTAŞLI KAYDETTİ
28. dakikada Boluspor öne geçti. Melih Okutan'ın ceza sahası içi son çizgiden yaptığı ortaya kale sahasında iyi yükselen eski Beşiktaşlı Pedro Franco'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
İRFAN PENALTIDAN FARKI 2'YE ÇIKARDI
58. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında topla buluşan Mustafa Durak, ceza sahası içinde Burak Turan tarafından düşürülünce hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 59. dakikada İrfan Başaran'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-2.KASIMPAŞA FARKI 1'E İNDİRDİ
70. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Neumayr'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Ildız'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul'dan dönen meşin yuvarlağı Rangel boş kaleye gönderdi: 1-2.
SON SÖZÜ ANDRE SANTOS SÖYLEDİ
83. dakikada Boluspor farkı yeniden ikiye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Demir, meşin yuvarlağı ceza yayı içinde uygun durumda bulunan Andre Santos'a çıkardı. Brezilyalı futbolcunun sol ayağıyla yerden plase vuruşunda, top ağlara gitti: 1-3.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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