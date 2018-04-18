Ziraat Türkiye Kupasında 2-1'in rövaşında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray, TelesetMobilyaAkhisarspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor 90 dakika sonunda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve kupada finale yükseldi.

Akhisarspor'un gollerini 4. dakikada ve 35. dakikada Yevhen Seleznyov kaydetti. Galatasaray'da 76. dakikada Maicon kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki diğer yarı final rövanşı maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA DEĞİŞİKLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti. Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı takımın son maçında 11'de oynayan oyuncular yerine bu maçta Maicon Roque, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes ve Iasmin Latovlevici forma şansı buldu.

ALİ SAMİ YEN'DE ŞOK! AKHİSARSPOR'UN GOLÜ GELDİ

Mücalede golle başladı. Akhisarspor sol kanattan hızlı hücuma çıktı. Sağ çizgide atılan topa hareketlenen Muğdat'ın ceza sahasına yerden bir orta gönderdi. Dengesiz yakalanan Galatasaray savunması topa müdahale edemezken ceza sahası içinde Yevhen Seleznyov yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Akhisarspor 4. dakikada bu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Galatasaray orta alanda top yaparken, kaptırılan top sonrasında Akhisarspor etkili geldi. Savunma arkasına atılan topa Muğdat hareketlendi. Muğdat sol taraftan aldığı topla ceza sahasına kadar hareketlendi. Muğdat ceza sahasının dışından şutunu çekti ve savunmadan seken top kornere gitti. Korner sonrasınd aise Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Beraberlik için yüklenen Galatasaray rakip alanda kısa paslarla boşluk arad. Mücadelenin 26. dakikasında Selçuk İnan yaptığı kısa pasla pozisyona girdi. Selçuk ceza sahasının dışından sert bir şut çekti ancak kaleci topu son anda kornere çeldi. Korner sonrasında ise savunma topu yaşanan karambolun ardından uzaklaştırdı.

AKHİSARSPOR 2. GOLÜ ATTI AMA HAKEM 'OFSAYT' DEDİ

Akhisarspor 28. dakikada yine hızlı bir hücuma çıktı. Sol kanattan gelişen atak sonrasında ceza sahasına açılan ortada topu Seleznyov yaptığoı vuruşta ağlara gönderdi. Ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. Bu pozisyondan hemen sonra 30. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sinan Gümüş ceza sahasına girdi. Aut çizgisine inen Sinan Gümüş, topu penaltı noktasına doğru yerden gönderdi. Yasin müsait pozisyonda vurdu ancak top savunmadan kornere çıktı. 31. dakikadaki kornerde ceza sahasında bir karambol yaşandı ve savunma topu uzaklaştırdı. Bu pozisyonda topun Akhisarsporlu Dany'nin eline çarptığı gerekçesiyle Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem pozisyonu devam ettirdi.

SAVUNMADA YİNE HATA! SELEZNYOV BİR GOL DAHA BULDU

Galatasaray savunmada açıklar vermeye deam etti. Sol kanatta savunmanın arkasına atılan topa Miguel Lopes hareketlendi. Lopes çizgi üzerinden topu ceza sahasındaki Seleznyov'a çevirdi. Seleznyov kaleci Muslera ile karşı karşıya yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Bu golle 35. dakikada Akhisarspor skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve ilk 45 dakikayı Galatasaray karşısında Akhisarspor 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iki teknik direktör de oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Galatasaray, gol için rakip alanda pozisyon araraken, konuk ekip yine kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. 54. dakikada Akhisarspor, yine etkili bir kontraatağa çıktı ancak Muğdat son vuruşu iyi yapamadı ve top auta çıktı.

FATİH TERİM'DEN ÜST ÜSTE OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

Fatih Terim ilk müdahalesini 55. dakikada yaptı. Sarı-kırmızılı takımda Tolga Ciğerci kenara gelirken oyuna golcü oyuncu Bafetimbi Gomis dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takımda 61. dakikada bir oyuncu değişikliği daha geldi. Bu dakikada Yasin yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu. Galatsaray 61. dakikada Selçuk'un yere düşürülmesiyle rakip ceza sahasının önünde sol çaprazda bir serbest vuruş kazandı. Maicon serbest vuruşu kullandı ve top üstten auta çıktı.

Mücadelenin 67. dakikasında kaptırılan top sonrasında Akhisarspor kontratağa çıkmak isterken, Maicon rakibini orta sahada faulle durdurdu. Hakem Barış Şimşek bu pozisyonda Maicon'a bir de sarı kart gösterdi.

BÜYÜK KARAMBOL! G.SARAY'DA GOMIS GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Galatasaray, 68. dakikada gole çok yaklaştı. Selçuk İnan'ın ceza sahasına ortasında kaleci topu elinden kaçırdı. Gomis, bekletmeden şutunu çekti ancak top kaleciden döndü. Savunma topu uzaklaştırmak isterken top ceza sahasının solunda Rodrigues'te kaldı. Rodrigues, iki rakibin geçip penaltı noktasına pasını gönderdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

GALATASARAY 10 KİŞİ! MAICON'DA 2. SARIDAN KIRMIZI

Mücadelenin 76. dakikadasında Larsson sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına doğru ilerleyen Larsson, Maicon'un müdahaesiyle yerde kaldı. Hakem Maicon'a bu pozisyonda ikinci sarıdan kırmızı kartı çıkardı ve Galatasaray 10 kişi kaldı. Seleznyov serbest vuruşu doğrudan kaleye kullandı ve top direkten oyun alanına geri döndü.

Galatasaray son anlarda baskısını arttırdı. 84. dakikada kullanılan serbest vuruş sonraso seken topu Gomis vole vuruşu ile kaleye göndermek istedi. Gomis'in vuruşunda top kaleciyi geçti ancak son anda Mustafa Yumlu topu uzaklaştırmayı başardı.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Akhisarspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve kupada finale yükseldi.

Kaynak: haberinburada