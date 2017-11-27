ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA HAKEMLER AÇIKLANDI
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda 28 Kasım Salı ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamaya 28 Kasım Salı ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler ise şöyle:
28 Kasım Salı
13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa
29 Kasım Çarşamba
13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan14.30 Kasımpaşa-Boluspor: Serkan Çınar16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor: Onur Karabaş16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler18.45 Adanaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
Kaynak: haberinburada
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