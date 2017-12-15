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Ziraat Türkiye Kupasında Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu eşleşmeleri Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Tarih : 15 Aralık 2017, 15:40
Puan Ver : Ziraat Türkiye Kupasında Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri Riva'da gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.

İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ:

Fenerbahçe - İstanbulsporGençlerbirliği - BursasporBeşiktaş - OsmanlısporKayserispor - AntalyasporGalatasaray - BucasporGiresunspor - BaşakşehirAtiker Konyaspor - TrabzonsporBoluspor - TM Akhisarspor

MÜSABAKALARININ OYNANACAĞI TARİH AÇIKLANDI

Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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