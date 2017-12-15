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Ziraat Türkiye Kupasında son 16'ya kalan takımlar belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA SON 16'YA KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur rövanş maçları tamamlandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

Tarih : 15 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Ziraat Türkiye Kupasında Son 16'ya Kalan Takımlar Belli Oldu(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupasında heyecan 5. tur maçları ile tamamlandı. 16 takım adını üst tura yazdırdı.

İŞTE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Kupada 5. tur heyecanı yaşandı.Üç gün boyunca oynanan 32 rövanş maçının ardından şu ekipler, son 16 turuna kaldı;

Antalyaspor, Bursaspor, Boluspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bucaspor, Osmanlıspor, Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe, Kayserispor, İstanbulspor, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir

SON 16 TURU KURALARI YARIN ÇEKİLECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları yarın çekilecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak kura çekimine, TFF yetkilileri ile bu turda mücadele edecek takımların temsilcileri katılacak.

Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR BELİRLENDİ

Kuraya seri başı olarak katılacak takımlar şöyle: Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalya, Trabzon, Akhisar, Gençlerbirliği

Seri başı olmayan takımlar ise şunlar: Konya, Osmanlı, Bursa, Kayseri, Bolu, Giresun, İstanbul, Buca.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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