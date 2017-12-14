ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA YILLARCA AKILLARDAN ÇIKMAYACAK GOL!
Ziraat Türkiye Kupasında oynanan Bucaspor-Sivasspor maçında Abdullah Balıkuv yıllar boyu unutulmayacak bir gole imza attı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Bucaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.
Mücadelenin 3. dakikasında korner direği yakınlarında topla buluşan Abdullah Balıkuv, sol ayağıyla harika bir gole imza attı ve Bucaspor'u 1-0 öne geçirdi.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Abdullah'ın bu golü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte yapılan yorumlardan bazıları:
Kaynak: haberinburada
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