Zırhlı Kobra Aracı İle Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı
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Zırhlı kobra aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

ZIRHLI KOBRA ARACI İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Trabzon Tonya'da, askeri personel taşıyan zırhlı kobra aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Tarih : 28 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : Zırhlı Kobra Aracı İle Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı(6/10)2

Trabzon'un Tonya ilçesinde, askeri zırhlı kobra aracı ile kamyonet çarpıştı. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

ZIRHLI ASKERİ ARAÇ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Kaza,Tonya-Vakfıkebir karayolunun 7'nci kilometresindeki Kayacan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vakfıkebir ilçesinden Tonya ilçesi yönüne doğru seyir halinde olan ve askeri personeli taşıyan zırhlı kobra aracı, karşı yönden gelen Ferhat Karadeniz yönetimindeki 61 VP 879 plakalı kamyonetle çarpıştı.

KAMYONETTE BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle camı kırılan kamyonette bulunan sürücü ile yakınları Nazan Karadeniz ve Havva Birinci yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Vakfıkebir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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