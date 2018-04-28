Trabzon'un Tonya ilçesinde, askeri zırhlı kobra aracı ile kamyonet çarpıştı. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

ZIRHLI ASKERİ ARAÇ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Kaza,Tonya-Vakfıkebir karayolunun 7'nci kilometresindeki Kayacan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vakfıkebir ilçesinden Tonya ilçesi yönüne doğru seyir halinde olan ve askeri personeli taşıyan zırhlı kobra aracı, karşı yönden gelen Ferhat Karadeniz yönetimindeki 61 VP 879 plakalı kamyonetle çarpıştı.

KAMYONETTE BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle camı kırılan kamyonette bulunan sürücü ile yakınları Nazan Karadeniz ve Havva Birinci yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Vakfıkebir İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada