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Zlatan Ibrahimovic ile yollar ayrılıyor

ZLATAN IBRAHİMOVİC İLE YOLLAR AYRILIYOR

Manchester United menajeri Jose Mourinho, sakatlığı devam eden İsveçli yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic ile sezon sonunda yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Tarih : 02 Mart 2018, 23:20
Puan Ver : Zlatan Ibrahimovic İle Yollar Ayrılıyor(8/10)4

Basın toplantısı düzenleyen Portekizli teknik adam, dizindeki ciddi sakatlığı devam eden 36 yaşındaki Ibrahimovic hakkında değerlendirmelerde bulundu. İsveçli golcü ile sözleşme yenilemeyi planlamadıklarını belirten Mourinho, "Zlatan'ın Manchester United'daki son sezonunu yaşadığı konusunda hepimiz hemfikiriz. Futbol kariyerine devam edip etmeyeceği ise tamamen kendi karar vereceği özel bir durum" dedi.

"HARİKA BİR KARİYERE SAHİP"

Ibrahimovic'in çok özel bir oyuncu olduğunu kaydeden 55 yaşındaki çalıştırıcı, "Yaşadığı korkunç sakatlık, bizimle harika bir sezon daha geçirme şansını engelledi.Harika bir kariyere sahip Zlatan, futbol hayatını sürdürme konusunda kendi geleceğini belirlemeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda attığı 28 golle takımının başarısında önemli rol üstlenen Ibrahimovic, yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 5 lig maçında toplam 102 dakika sahada kalabildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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