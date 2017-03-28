ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONUNDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Ankara, Aydın, Osmaniye, Tokat, Manisa, Bursa, Denizli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9'u kadın 14 kişinin savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen vergi müfettişlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
kaynak:sabah
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