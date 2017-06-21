ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY OPERASYONU: 21 GÖZALTI
Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 10'u kadın 21 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak'ın merkez, Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 10'u kadın 21 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlere yönelik merkez ile Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10'u kadın 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.
kaynak:sabah
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