Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!

zonguldak'ta kaza; 1 yaralı

ZONGULDAK'TA KAZA; 1 YARALI

ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:39
Puan Ver : Zonguldak'ta Kaza; 1 Yaralı(8/10)8


ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.



Kaza, saat 18.00 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezinden Çaycuma İlçesi'ne giden Bülent Özkadam yönetimindeki 07 HGD 65 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ormanlık alana girerek duran aracın sürücüsü Özkadam hafif yaralandı. Bülent Özkadam, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Zonguldak  Ta  Kaza;  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER