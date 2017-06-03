ZONGULDAK'TA KAZA; 1 YARALI
ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
ZONGULDAK'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezinden Çaycuma İlçesi'ne giden Bülent Özkadam yönetimindeki 07 HGD 65 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ormanlık alana girerek duran aracın sürücüsü Özkadam hafif yaralandı. Bülent Özkadam, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar