ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK! 2 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA
Zonguldak Kilimli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi maden ocağında göçük meydana geldi. 2 işçi göçük altında kaldı.
Zonguldak Kilimli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi göçük altında kaldı.
2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
Edinilen bilgiye göre Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Karadon Müessesinde iki işçinin göçük altında olduğu öğrenildi. Eksi 360 kodunda meydana gelen göçük nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'ya konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, olayın meydana geldiği maden ocağına hareket ettiklerini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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