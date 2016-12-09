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ZONGULDAK'TA TEMEL ATMA VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ


ZONGULDAK'TA TEMEL ATMA VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Tarih : 09 Aralık 2016, 17:47
Puan Ver : Zonguldak'ta Temel Atma Ve Toplu Açılış Töreni(10/10)7


Başbakan Binali Yıldırım, "Yeni anayasa çalışmalarımızı Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber, sınırlı bir değişikliği öngören bir teklifi hazırladık. AK Parti grubu olarak yarından itibaren anayasa değişiklik teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisine veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Yıldırım, Zonguldak Limanı'nda düzenlenen Filyos Limanı temel atma ve yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenindeki konuşmasında, Türkiye'de her alanda büyük değişimlerin yaşandığını, AK Parti olarak millete yaraşır bir ülke olmaya gayret ettiklerini belirtti.



Artık Türkiye'yi darbelerden kurtarmak, bir daha darbelerle anılmamak ve istikrarsızlığın, Türk siyasetinin tarihinden tamamen kalkması için sistem değişikliği çalışmasına devam edildiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Yeni anayasa çalışmalarımızı, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber, sınırlı bir şekilde değişikliği öngören bir teklifi hazırladık. AK Parti grubu olarak, yarından itibaren anayasa değişiklik teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisine veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.



Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin söz veren, verdiği sözü de yerine getiren bir parti olduğunu bildirerek, bugüne kadar yapmayacakları, yapamayacakları hiçbir şeyin sözünü vermediklerini, verdikleri her sözü de yerine getirdiklerini kaydetti.



Alandaki vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini aktaran Yıldırım, "Bu teklifle birlikte, cumhurbaşkanlığı sistemi inşallah Türkiye'de koalisyonlar dönemini sona erdirecek, güçlü Meclis, güçlü icraat şeklinde, daha demokrasimizin güçleneceği, sorunların, vesayetlerin ortadan kalkacağı güzel günleri hep birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:habertürk








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