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Zonguldak'taki göçükten kara haber! 2 işçi toprak altında can verdi

ZONGULDAK'TAKİ GÖÇÜKTEN KARA HABER! 2 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA CAN VERDİ

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 18:30
Puan Ver : Zonguldak'taki Göçükten Kara Haber! 2 İşçi Toprak Altında Can Verdi(5/10)1

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

3 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Alınan bilgiye göre, TTK Karadon Müsessesi'ne bağlı ocakta, çalışmaların sürdüğü esnada eksi 360 ve 460 kotları arasında göçük meydana geldi. İşçilerden İsa Çeltik, Cafer Tepebaşı ve Abdülkadir Çebeci'nin göçük altında kalması üzerine diğer işçiler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

2 İŞÇİ CAN VERDİ

Olay yerine gelen TTK tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, işçilerden Abdülkadir Çebeci bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çalışmaları hızlandıran ekipler, işçiler İsa Çeltik ve Cafer Tepebaşı'nın cansız bedenlerine ulaştı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazeler ocaktan çıkarıldıkları esnada işçi yakınları sinir krizi geçirdi. Bazı maden işçileri de göz yaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, olay yerine geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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