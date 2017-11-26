ZORDAKİ KARABÜK'E BİR DARBE DE BURSA'DAN
Süper Ligde Bursaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Ligde son 2 maçında berabere kalan Bursaspor, kötü günler geçiren Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.
İlk yarıda oyunun tek hakimi olan Timsah, 11. dakikada Aziz Behich ve 45+'2'de Barış Başdaş'ın kendi kalesine attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
YATABARE'NİN GOLÜ YETMEDİ
Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda Kardemir 81. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle umutlandı. Kalan dakikalarda sakatlığı bulunan Harun'un yerine forma giyen genç eldiven Muhammed Şengezer kalesinde devleşti ve üç puanı Bursa'ya getirdi.
2 hafta aradan sonra kazanan Bursaspor 21 puana çıktı. Peşpeşe 5. yenilgisini alan konuk takım ise 8 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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