Türkiye'nin önde gelen enerji oyuncularından Zorlu Enerji Grubu, gelecek trendlerini dikkate alarak yeni iş alanlarına yatırım yapıyor. Vestel ile elektrikli araç şarj sistemlerine yatırım yapan Grup, şimdi de elektrikli otomobillerden oluşan bir araç paylaşım platformu kuruyor. İstanbul'da 51 adet Tesla ile hizmet vermeye başlayacak platform daha sonra İzmir ve Ankara'ya yayılacak. İleride 3000 araca ulaşması hedeflenen filodaki elektrikli otomobiller saatlik kiralanabilecek.

"SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR OLACAK"

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, konu ile ilgili şunları söyledi:

"Sadece elektrikli arabalardan oluşan bir platform üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz araba paylaşımı işine girmek. İstanbul'da Levent'te şehir içinde başlayacağız. İzmir ve Ankara'ya yayılacağız. Çünkü hem elektrikli araç sayısı sınırlı hem de dünyada da araba paylaşımı işine doğru bir gidiş var. İnsanlar araç alıyor ama bunu 24 saatin yüzde 5-10'u kadarlık bir zaman aralığında kullanıyorlar. Araba paylaşım işiyle birlikte gün içinde kullanım yüzde 40'lara çıkabiliyor. O yüzden Çin'de de bu yönde adımlar atılıyor."

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Elektrikli araç paylaşım modelinin nasıl işleyeceğini de anlatan Sinan Ak şöyle konuştu:

"Araba paylaşım işini biz sadece elektrikli otomobillerle yapacağız. Küçük bir aplikasyon var oradan rezervasyon yapacaksın. Yanına gittiğinde düğmeye bastığında kapı açılacak içine binip gideceksin. Anahtar da zaten arabanın üzerinde olacak. Arabanın etrafında şöyle bir dolanıp bakacaksın, kontrol edeceksin. Baktın sağlam, onay verip çalıştırıp yoluna gideceksin. İşin bittiğinde de arabayı önceden belirlenmiş belirli noktalardan birine götürüp bırakacaksın. Hatta park edip bırakacağın yerde şarj istasyonu varsa ve şarja takılmış şekilde terk edersen indirim ya da bonus kazanacaksın. Böylece günün 20-22 saati kapının önünde yatan arabayı almana gerek kalmayacak. İstediğin anda elindeki telefonla otomobili istediğin ihtiyat duyacağın süre kadar altına çekebileceksin."

Kaynak: haberinburada