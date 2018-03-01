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Zorlu maçın hakemi belli oldu

ZORLU MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Ligde Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.

Tarih : 01 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : Zorlu Maçın Hakemi Belli Oldu(5/10)1

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Mücadele Pazartesi günü 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden maçı Halis Özkahya'nın yöneteceğini duyurdu.

Müsabakada Özkahya'nın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz olacak. Zorlu mücadelenin 4. hakemi olarak Suat Arslanboğa görev yapacak.

Haftanın diğer maçlarının hakemleri şu şekilde:

2 Mart Cuma

20: 00 Bursaspor - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

3 Mart Cumartesi

13: 30 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Cüneyt Çakır)

16: 00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Ali Palabıyık)

19: 00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)

4 Mart Pazar

13: 30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)

16: 00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Ümit Öztürk)

19: 00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)

19: 00 Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor (Arda Kardeşler)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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