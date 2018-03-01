ZORLU MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Spor Toto Süper Ligde Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.
Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Mücadele Pazartesi günü 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden maçı Halis Özkahya'nın yöneteceğini duyurdu.
Müsabakada Özkahya'nın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz olacak. Zorlu mücadelenin 4. hakemi olarak Suat Arslanboğa görev yapacak.
Haftanın diğer maçlarının hakemleri şu şekilde:
2 Mart Cuma
20: 00 Bursaspor - Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
3 Mart Cumartesi
13: 30 Kasımpaşa - Osmanlıspor (Cüneyt Çakır)
16: 00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Ali Palabıyık)
19: 00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)
4 Mart Pazar
13: 30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Barış Şimşek)
16: 00 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Ümit Öztürk)
19: 00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bülent Yıldırım)
19: 00 Fenerbahçe - Teleset Mobilya Akhisarspor (Arda Kardeşler)
Kaynak: haberinburada
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