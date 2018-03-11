ZORLU MÜCADELE BAŞLADI! CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Moke, Ferhat, Jonsson, Mehdi, Volkan Şen, Milosevic, Fofana, Eto'o
GALATASARAY - ATİKER KONYASPOR MAÇLARINDAN NOTLARGalatasaray ile Konyaspor Süper Lig'de 33 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçların 26'sını kazandı (5B 2M).Galatasaray, evinde Konyaspor'a hiç yenilmedi (14G 2B). Konyaspor, Galatasaray deplasmanında maç kazanamadan en fazla maça çıkan takım.Galatasaray bu sezon ligde iç sahada en fazla puan toplayan (34) ve en fazla gol atan (36) takım.Konyaspor, ligde deplasmanda oynadığı son 15 maçın sadece birini kazanabildi (3B 11M) ve bu maçların 14'ünde gol yedi.Galatasaray, Konyaspor ile ligde oynadığı son 15 maçın 11'inde gol yemedi (toplamda dört gol yedi). Toplamda ise Galatasaray, Konyaspor ile ligde oynadığı maçların %55'inde kalesini gole kapattı (18/33).
Kaynak: haberinburada
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