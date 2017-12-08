Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor. Saat 20.00'da başlayan karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor. Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

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64' Fenerbahçe penaltı kazandı. Dirar'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Soldado Ekong'un müdahalesi ile yerde kalınca Ali Palabıyık beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Guliano takımını 1-0 öne geçirdi.

46' İkinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

33' Sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Aziz Behich son çizgiye inen topu ortaladı, tecrübeli kaleci Volkan Demirel Stancu'dan önce topu tokatlayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

19' Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonunu Fenerbahçe yakaladı. Ceza sahası önünde topla buluşan Janssen sol ayağıyla dönerek bir vuruş gerçekleştirdi fakat meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

1' Karşılaşma Ali Palabıyık'ın düdüğüyle başladı.

BURSASPOR: Harun, Titi, Ekong, Ertuğrul, Badu, Aziz Behich, Joquera, Batalla, Barış, Kembo Ekono, Stancu

FENERBAHÇE: Volkan, İsmail, Skrtel, Neustadter, Şener, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatif, Giuliano, Janssen

BURSASPOR-FENERBAHÇE ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMALARDAN NOTLAR:

Bursaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 96 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların yarısından galibiyetle ayrılırken (48G), Bursaspor rakibini 14 kez mağlup edebildi (34B).

Bursaspor, ligde üç maçtır Fenerbahçe'ye yenilmiyor (1G 2B). En son Ekim 1994 - Şubat 1996 arasında rakibine karşı dört maçlık yenilmezlik serisine imza atmışlardı (4B).

Bursaspor son sekiz iç saha maçında Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi (5B 3M), ancak son üç maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bursaspor'un Fenerbahçe'ye karşı son iç saha galibiyeti Mart 2009'da gelmişti (2-1).

Bursaspor evinde dört maçtır yenilmiyor (3G 1B). Paul Le Guen yönetiminde, yeşil beyazlılar sadece bir iç saha maçından yenik ayrılmıştı (Galatasaray'a karşı, 2-1). Bursaspor bu sezon iç sahada en fazla puan toplayan üçüncü takım (16).

Fenerbahçe ligde yedi maçtır yenilmiyor (4G 3B) ve son üç maçını kazandı.

Kaynak: haberinburada