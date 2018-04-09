Liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Başkent ekibi ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele saat 20.00'da başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas, Palitsevich, Uğur, Khalili, Scekic, Sessegnon, Aydın, Jailton, Skuletic.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇLARINDAN NOTLAR:

İki takım Süper Lig'de 93 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçların 52'sinden galip ayrılmayı başardı (20B 21M). Gençlerbirliği ligde Galataray'ı dokuz maçtır yenemiyor (3B 6M). Ankara ekibinin Galatasaray karşısındaki son galibiyeti Mart 2013'te gelmişti. O maçta Galatasaray'ın başında Fatih Terim yer alıyordu.Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında yedi maçtır yenilmiyor (3G 4B). Sarı kırmızılılar en son Mayıs 2010'da bu deplasmandan yenik ayrılmıştı.Gençlerbirliği evinde oynadığı son yedi lig maçının sadece birini kaybetti (3G 3B) ve bu maçların dördünde gol yemedi.Gençlerbirliği ligde beş maçtır galip gelemiyor (2B 3M). Bundan önceki dokuz maçta yenilgi yüzü görmemişlerdi.

Kaynak: haberinburada