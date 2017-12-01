Zorunlu kış lastiği uygulaması bugünden itibaren başladı. 1 Nisan'a kadar devam edecek uygulamaya uymayan şoförler hakkında 625 TL'lik ceza uygulanacak.



Kış aylarında trafik kazalarını asgari düzeye indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen 'Kış Genelgesi' bugünden itibaren geçerli olacak. Genelge ile olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapanan yollarda oluşabilecek araç trafiği alternatif yol güzergahlarına yönlendirilirken, art niyetli kişilere karşı yol kenarlarında kurtarıcı ve çekiciler hazır bekletilecek.



KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞUNA UYULACAK



Yerleşim yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerin imkanları dahilinde her türlü yardım ulaştırılacak. Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait tesislerden istifade etmeleri sağlanacak. Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle, yolun trafiğe kapandığı durumlarda il ve ilçe merkezleri ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek. Karayolu trafiğe açılıncaya kadar araçlar uygun yerlerde (konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler vb.) bekletilecek. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak. Okul servis araçları gibi özellikli taşıma araçları daha dikkatli kontrol edilerek Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu yönünden de denetlenecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akışı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar (çekici, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde bekletilecek.







625 LİRA CEZASI VAR



Kurala uymayan araçların işletmecilerine uygulanan 625 liralık cezanın Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 liraya çıkarılması öngörülüyor. Belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.



ART NİYETLİLERE KARŞI KURTARICI VE ÇEKİCİLER HAZIR BULUNACAK



Karayolunda bozulup kalan veya lastiği patlayan araçlar, ışık far donanımı arızaları ile çekme-kurtarma ve zincir uygulaması gibi özel beceri ve alet gerektiren servis hizmetlerini veren kişi ve kurumların telefon ve adresleri güncellenerek, telsiz nöbetçilerinde kolay erişilebilir yerde bulundurulacak. Bu yönde talep olması halinde vatandaşa yardımcı olunacak.



Sis, buzlanma ve benzeri kaza riskinin yoğunlaştığı hava ve yol koşullarında ivedilikle müdahale edilmesi ve karayolunun trafiğe derhal açılması amacıyla kurtarıcı/çekicilerin güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulması sağlanacak. Art niyetli şekilde sürücülerden fahiş fiyat taleplerini önleyecek tedbirler alınacak.







Belediyelerce cadde ve sokakların kaldırım kenarlarına sürülen karların kısa zamanda alınmaması sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kar yığın ve kümelerinin derhal kaldırılması sağlanacak. Böylece, gündüz hava sıcaklığının artması nedeniyle eriyen karların yol yüzeyinde kalması ve akşam saatlerinde buzlanmaya dönüşerek, karayolu güvenliğini olumsuz etkilemesi önlenecek.



SÜRÜCÜLER BUZLANMA RİSKİNE KARŞI UYARILACAK



Taşıt ve yaya trafiğinin yol/kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla hedef cadde ve sokaklarda 'tuz varili' uygulaması yapılacak. Sürücüler buzlanma, yoğun yağış, tipi gibi görüş mesafesinin azaldığı ve kaza riskinin yoğunlaştığı kesimlerden önce hava, yol ve çevresi hakkında bilgilendirilecek. Hatalı geçme/sollama ve şerit kullanma ile takip mesafesi konusunda uyarılacak. Zincir takılması gerektiğinde zincir taktırılacak, gerekiyorsa taşıtlar trafik ekibi öncülüğünde ve kontrolünde konvoy haline getirilecek.



























Kaynak: haberinburada



