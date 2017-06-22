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zte nubia m2 play tanıtıldı

ZTE NUBİA M2 PLAY TANITILDI

Mart ayında piyasaya çıkan ZTE nubia M2'nin bir versiyonu daha tanıtıldı. ZTE nubia M2 Play adını taşıyan telefonun çok yakında satışa çıkması bekleniyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:28
Puan Ver : Zte Nubia M2 Play Tanıtıldı(7/10)6


Mart ayında piyasaya çıkan ZTE nubia M2'nin bir versiyonu daha tanıtıldı. ZTE nubia M2 Play adını taşıyan telefonun çok yakında satışa çıkması bekleniyor.



Bildiğiniz gibi Çin'in önemli telefon üreticilerinden ZTE, yeni amiral gemisi ZTE nubia M2'yi resmen tanıttı. Aynı etkinlikte telefonun farklı bir versiyonu olan nubia M2 lite de resmiyet kazandı. Ancak ZTE bununla da yetinmedi. Çinli telefon üreticisi bugün son amiral gemisinin bir başka versiyonunu daha duyurdu: ZTE nubia M2 Play.



nubia M2 Play teknik özellikler bakımından standart modelden daha aşağıda duruyor. Hatta birçok bakımında telefon M2 Lite'in de altında kalıyor. 5.5 LCD ekranla gelen telefon metal gövdeye sahip. Snapdragon 435 yonga seti kullanan telefonun RAM kapasitesi ise 3 GB. Telefonda bulunan 32 GB depolama alanı microSD hafıza kartı ile 128 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Telefonun arka kamerası 13 megapiksel, selfie kamerası ise 5 megapiksel. ZTE telefonun çıkış tarihi veya fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.



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Etiketler: Zte  Nubia  M2  Play  Tanıtıldı    haber

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