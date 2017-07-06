ZTE NUBİA N2 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çin'in önde gelen telefon üreticilerinden ZTE, mart ayında tanıttığı orta segment telefonu ZTE Nubia N2'nin çıkış tarihini açıkladı. Telefon dev bataryası ile dikkat çekiyor.
ZTE yeni orta segment akıllı telefonu Nubia N2'yi satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Mart ayında Nubia M2 ve M2 Lite ile birlikte resmi olarak telefonun ne zaman satışa çıkacağı belli oldu. ZTE bugün yayınladığı açıklamyla ZTE Nubia N2'nin 5 Temmuz'da satışa çıkacağını duyurdu. Gelişmekte olan pazarlara yönelik olarak hazırlanan telefon ilk olarak Hindistan'da satışa çıkacak.
Nubia N2 özellikle yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. 5.5 inç AMOLED ekrana sahip telefonun batarya kapasitesi 5000 mAh. Telefonun diğer teknik özellikleri arasında MT6750 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 13 megapiksel arka kamera ve 16 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. ZTE Nubia N2 siyah, altın ve şampanya altın renk seçenekleri ile satışa çıkacak.
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