Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi.

ZUCKERBERG ABD'DE İFADE VERMEYE DEVAM ETTİ

ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, Ulaşım Komitesinin ortak düzenlediği oturumda dün ifade veren Zuckerberg, bugün ise Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

87 MİLYON KULLANICININ BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Zuckerberg, "Facebook: Tüketici Verilerinin Kullanımı ve Şeffaflığı" adlı oturumda, merkezi Londra'da bulunan " Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.

"FACEBOOK ÜZERİNDEN YAPILAN PAYLAŞIMLARA KARŞI SORUMLUYUZ"

Açılış konuşmasında, insanların Facebook'taki bağlantıları kullanarak diğer insanlara zarar vermesi ve sahte bilgi yaymasının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Zuckerberg, "İnsanların Facebook üzerinde paylaşımlarına karşı sorumluluğumuz var." ifadesini kullandı.

Zuckerberg, Rusya'nın 2016'da ABD seçimlerine müdahale etmesi konusunda Facebook'un ABD'li yetkililerle iş birliği halinde olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin uygulamalarımızı kullanarak demokrasimizin temelini sarsmasını istemiyorum." dedi.

Facebook'un veri satmadığının altını çizen Zuckerberg, şirketin kullandığı birçok veride kendini sınırladığını bildirirken, platform üzerindeki reklamların nasıl çalıştığıyla ilgili firmanın daha iyi bir iş çıkarabileceğine inandığını dile getirdi.

"BENİM DE BİLGİLERİM ÜÇÜNCÜ PARTİ GRUPLARA SATILDI"

Zuckerberg, Facebook'ta kullanıcıların kendi bilgileri üzerinde kontrolü olduğunu aktarırken, kullanıcıların kendi bilgilerini istedikleri zaman silebileceklerini söyledi.

Cambridge Analytica skandalı kapsamında veri sızıntısından etkilenen Facebook kullanıcılarının pazartesi günü bilgilendirilmeye başlandığı bilgisini paylaşan Zuckerberg, "Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı." dedi.

Zuckerberg, internet sektöründe düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu vurgularken, öte yandan düzenlemelerin küçük start-up firmaları için zorluk yaratabileceğine dikkati çekti.

CAMBRİDGE ANALYTİCA HAKKINDAKİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Facebook üzerinde kullanılan bir uygulama geliştiren ve Facebook'un kullanıcılarının verilerini şirketten izinsiz şekilde Cambridge Analytica'ya satan Aleksandr Kogan adlı kişiye dava açabileceğini belirten Zuckerberg, Kogan'ın hareketinin Facebook'un anlaşma koşullarını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Öte yandan Zuckerberg, veri sızıntısının ardından Cambridge Analytica'nın CEO'suyla neden birebir görüşmediği hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

"FACEBOOK'TAKİ TERÖRİST İÇERİKLERİ KALDIRIYORUZ"

Rusya'nın Facebook üzerindeki bilgi operasyonlarını 2016'da fark ettiklerinde bunun şirket için en önemli konu haline geldiğine işaret eden Zuckerberg, Facebook platformu üzerinde büyük verilere erişimi olan uygulamaların tek tek incelenmeye başlandığını vurguladı.

Zuckerberg, güvenlik ve reklam nedenleriyle Facebook kullanıcılarının bazı bilgilerinin takip edildiği bilgisine paylaşırken, "Facebook sansür yapmıyor. Ama terörist içerikleri kaldırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FACEBOOK VERİLERİNİN KÖTÜYE KULLANILMADIĞINI İDDİA ETTİ

Facebook kullanıcılarının kendi verileri üzerinde tamamen kontrolü olduğunun altını çizen Zuckerberg, öte yandan Facebook'taki birçok kullanıcının gizlilik kontrollerini kullanmadığını ifade etti.

Zuckerberg, Facebook verilerinin kötüye kullanılmasını şirketin genelde basından öğrendiği argümanına katılmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada