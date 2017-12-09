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Züğürt Ağa Filmi Almanya'da Gerçek Oldu, Bir Köy Açık Artırmada 140 Bin Avroya Satıldı
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Züğürt Ağa Filmi Almanya'da Gerçek Oldu, Bir Köy Açık Artırmada 140 Bin Avroya Satıldı

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ ALMANYA'DA GERÇEK OLDU, BİR KÖY AÇIK ARTIRMADA 140 BİN AVROYA SATILDI

Almanya'nın Brandenburg eyaletine bağlı bir köy, açık artırmayla 140 bin avroya satıldı. Köyün komple satılması, akıllara Şener Şen'in ünlü Züğürt Ağa filmini getirdi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Züğürt Ağa Filmi Almanya'da Gerçek Oldu, Bir Köy Açık Artırmada 140 Bin Avroya Satıldı(9/10)5

Almanya'nın Brandenburg eyaletine bağlı bir köy, açık artırmayla 140 bin avroya satıldı.

Alman Haber Ajansının (DPA) bir haberinde, Brandenburg eyaletindeki Alwine isimli köyün, 125 bin avrodan açık artırmaya çıkarıldığı ve bugün yapılan müzayedeyle 140 bin avroya satıldığı bildirildi.

9 EV, 1 SOKAK VE BİRAZ DA ORMAN VAR

Köyle beraber 9 konut, bir köy sokağı ve bir miktar ormanlık alanının yeni sahibi olan kişinin teklifi telefonla verdiği ve kimliğinin gizli tutulduğu belirtildi.

SADECE 20 KİŞİ YAŞIYOR

Başkent Berlin'e 150 kilometre uzaklıktaki köyde 20 kişinin yaşadığı ve birçok evin boş olduğu bilgisi paylaşılırken köyde alışveriş imkanının bulunmadığı ve çevredeki tek otobüs hattının ise köyde durmadığı kaydedildi.

DÜNYA GENELİNDE İLGİ GÖRDÜ AMA TEK TEKLİF ALDI

Müzayedeye Hindistan dahil dünya genelinde ilgi gösterildiğini ancak sadece tek bir kişinin teklif verdiği öğrenildi.

Açık artırmada hazır bulunan ve köyden sorumlu Domsdorfs Muhtarı Peter Kroll ise evlerin bakıma ihtiyacı olduğunu ve satın alan kişinin köylüler için iyi bir şeyler yapmasını umduklarını dile getirdi.

2 MİLYON AVROYA ANCAK YENİLENİR

Yaklaşık 2 milyon avroluk bir masrafla köydeki evlerin onarılabileceğini dile getiren Kroll, "Dileğimiz, en azından evlerin, yerleşim bölgelerinin onarılmasıdır. Evler çatıdan bodruma kadar yenilenme ihtiyacı duyuyor." ifadelerini kullandı.

ZÜĞÜRT AĞA'YI HATIRLATTI

"Komple satılık köy" akıllara Nesli Çölgeçen'in 1985 tarihli Züğürt Ağa filmini getirdi. Başrollerini Şener Şen ve Nilgün Nazlı'nın oynadığı filmde, Haraptar köyünün ağasını calandıran Şener Şen, köylüsüne kızıp tüm köyü toplu olarak satışa çıkarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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