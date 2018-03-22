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Zuhal Olcay'a Erdoğan'a hakaretten 10 ay hapis

ZUHAL OLCAY'A ERDOĞAN'A HAKARETTEN 10 AY HAPİS

Bir mekanda sahne aldığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 22 Mart 2018, 13:30
Puan Ver : Zuhal Olcay'a Erdoğan'a Hakaretten 10 Ay Hapis(8/10)4

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yargılanan sanatçı Zuhal Olcay 10 ay hapis cezası aldı.

EL İŞARETİ YAPMIŞTI

Sahne aldığı bir mekanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı bir şarkının ardından yaptığı el işareti nedeniyle sanatçı Zuhal Olcay hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Olcay 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAHA ÖNCE SABIKALI OLDUĞU İÇİN CEZASI ERTELENMEDİ

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, Zuhal Olcay'ı suçlu buldu. Mahkeme, Zuhal Olcay'a 1 yıl ceza verdi. İyi hal indirimi ile cezayı 10 aya düşüren mahkeme, daha önce kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesi ile sabıkalı olan Olcay'ın bu cezasını ertelemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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