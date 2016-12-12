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zuhal topal ve esra erol, bugünkü yayınlarını iptal etti

ZUHAL TOPAL VE ESRA EROL, BUGÜNKÜ YAYINLARINI İPTAL ETTİ

Cumartesi akşamı Beşiktaş'ta yaşanan hain saldırıdan sonra tüm ülkedeki yas hâli televizyon ekranlarına yansıyor. Zuhal Topal ve Esra Erol peş peşe bugünkü programlarının iptal olduğunu duyurdu.

Tarih : 12 Aralık 2016, 16:15
Puan Ver : Zuhal Topal Ve Esra Erol, Bugünkü Yayınlarını İptal Etti(9/10)9


Cumartesi günü Beşiktaş'ta gerçekleşen ve son açıklamalara göre 44 kişinin yaşamını yitirdiği alçak saldırının etkisi sosyal medyada olduğu gibi televizyon dünyasına da yansıdı. Önce Esra Erol, ardından Zuhal Topal bugünkü programlarının iptal olduğunu duyurdu.

Esra Erol, kişisel Instagram hesabından haberi 2 saat önce şöyle duyurdu:

"İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Esra Erol'da programı bu acı olay sebebiyle bugün yayın yapmayacaktır."



 



kaynak:mynet








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